Багдасарян сообщил о результатах встречи с президентом Армении

Представитель "Движения спасения родины", член исполнительного органа бывшей правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, комментируя состоявшуюся встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном, выразил надежду, что президент откликнется на призыв обжаловать в Конституционном суде отставку начальника генерального штаба Оника Гаспаряна.

Ранее сообщалось, что Багдасарян встречался с Саркисяном по просьбе последнего. Как сообщила пресс-служба президента Армении стороны "обменялись мнениями по урегулированию сложившейся в стране ситуации, поиску путей разрядки напряженности, обусловленной последними событиями".

По словам Багдасаряна, Саркисян выразит свое мнение в срок. "В целом же обсуждали ситуацию. Думаю, что в указанный срок мы узнаем о его реакции", - приводит слова Багдасаряна РИА Новости со ссылкой на Sputnik Армения.

В заключение оппозиционер подчеркнул, что позиция "Движения спасения родины" не изменилась: ходатайство армянского премьера Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба должно быть обжаловано в Конституционном суде.