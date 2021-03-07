COVID-19 вызывает обонятельные галлюцинации?
Жительница Северного Уэльса в прошлом году перенесла коронавирус нового типа, а после выздоровления заметила, что постоянно чувствует неприятные запахи.
Врачи поставили ей диагноз – "паросмия", то есть искаженное восприятие запахов, наступающее после перенесенного коронавируса.
"Я стала замечать этот ужасный запах, который я могу описать только как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами", - цитирует РИА Новости со ссылкой на Mirror.
Вестник Кавказа
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