Владимиров раскрыл технологию ремонта дорог на Старополье

Глава Ставропольского Владимир Владимиров края сообщил о том, что технология ресайклинга, применяющаяся при ремонте трасс в регионе позволяет позволяет создавать прочное однородное дорожное основание. Губернатор Владимир Владимиров рассказал в Instagram, как работает этот метод.

Он пояснил, что по этой технологии ремонтируемый слой асфальта и нижележащего покрытия, который измельчаются и смешиваются со связующими материалами. "В конечном итоге отремонтированное дорожное полотно получается более прочным и износоустойчивым", - пояснил он в Instagram.

Кроме того, региональный лидер отметил, что в минувшем году несколько участков магистралей реконсируировали таким способом, - всего 29 км.