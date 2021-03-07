В Чечне появятся солнечные электростанции

В Наурском районе Чечни в ближайшее время откроется солнечная электростанция. Также начнут строительство в Ачхой-Мартановском и в Курчалоевском районах.

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев отметил, что мощность солнечной электростанции "Наурская", которая заработает первой, составит 5 МВт.

Он также добавил, что развитию возобновляемой энергетики в регионе способствует природа. Так, по его словам, "в республике дни без солнца наблюдаются редко — всего 34-40 дней в долинно-предгорных районах и 10-12 дней в высокогорьях".