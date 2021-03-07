Жительницы Батуми смогут 8 марта бесплатно кататься на транспорте

Жительницы и гости города Батуми смогут бесплатно кататься на общественном транспорте 8 марта.

"В Международный женский день, 8 марта, городской транспорт будет бесплатно обслуживать женщин в течение всего дня", - говорится в сообщении компании "Автотранспорт Батуми".

Международный женский день отмечается 8 марта во многих государствах мира. В 1975 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила этот день достижением женщин во всех областях жизни и символом протеста против неравноправия.