Путин и Эрдоган запустят основной этап строительства АЭС в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поучаствуют в церемонии запуска основного этапа строительства АЭС "Аккую". Она состоится в видеоформате 10 марта, сообщает телеканал "Россия 1".

На следующей неделе Путин проведет встречу с членами правительства. "А также событие особой важности - президент проведет большую встречу о том, как повысить инвестиционную активность в России", - отмечается на сайте телеканала.

АЭС "Аккую" - атомная электростанция, строящаяся "Росатомом" в Турции. Его строительство началось 3 апреля 2018 года. Мощность атомной четырех энергоблоков составит 4800 МВт, а стоимость проекта оценивается в $23 млрд. В 2019 году Сбербанк выделил кредит на сумму $400 млн сроком на 7 лет для строительных работ.

Ввод в эксплуатацию первой турецкой АЭС планируется в 2023 году к столетней годовщине создания Турецкой Республики.