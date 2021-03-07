Американские бомбардировщики снова подлетели к Ирану

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, принадлежащих ВВС США, подлетели к границам Ирана и улетели обратно. Миссия, по словам авианаблюдателей, была нацелена на демонстрацию силы в Персидском заливе.

B-52H вылетели с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота), совершили перелет через Атлантический океан, Гибралтар, Средиземное море, Израиль, Иорданию и Саудовскую Аравию. После этого самолеты направились к южным границам Ирана. Бомбардировщики на всем маршруте сопровождали самолеты-дозаправщики КС-135R и KC-10А, а в регионе Ближнего Востока - истребители F-16.

За последние четыре месяца это же седьмой полет американских бомбардировщиков вблизи Ирана. Предыдущие полеты состоялись 7, 17 и 27 января, а также 3 и 30 декабря и 21 ноября прошлого года. Они подтверждается Центральным командованием ВС США.