Северная Македония одобрила "Спутник V"

Власти Северной Македонии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". Регистрация состоялась в рамках ускоренной процедуры (EUA), сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом, "Спутник V" одобрена уже в 46 странах мира, чье совокупное население составляет 1,2 миллиарда человек. В числе крупных стран, зарегистрировавших эту вакцину: Аргентина, Венесуэла, Иран, Мексика, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Египет, Республика Конго, Мьянма.