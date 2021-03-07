Главная » Новости

Северная Македония одобрила "Спутник V"

Северная Македония одобрила &quot;Спутник V&quot;

Власти Северной Македонии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". Регистрация состоялась в рамках ускоренной процедуры (EUA), сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом, "Спутник V" одобрена уже в 46 странах мира, чье совокупное население составляет 1,2 миллиарда человек. В числе крупных стран, зарегистрировавших эту вакцину: Аргентина, Венесуэла, Иран, Мексика, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Египет, Республика Конго, Мьянма.

840 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!