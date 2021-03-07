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Собственный шрифт Брайля создадут в Чечне

Собственный шрифт Брайля создадут в Чечне

В Чечне разработают собственный шрифт Брайля, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров уже дал указ о создании рабочей группы, в состав которой войдут языковеды, учителя и представители организаций инвалидов.

Руководитель института чеченского языка Хамзат Умхаев отметил, что ранее в регионе уже предпринимались подобные попытки создания собственного шрифта Брайля.

Шрифт Брайля — рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям. Он назван в честь разработчика шрифта француза Луи Брайля. Шрифт создан в 1824 году. 

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