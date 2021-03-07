Иран стал страной-производителем титана
Иран вошел в список государств-производителей металлического титана, сообщает Организация по атомной энергии Ирана.
Отмечается, что первый контракт на продажу медицинских титановых стержней подписан с одной из компаний, производящих ортопедические имплантаты.
Также сообщается, что прототипы слитков медицинского титана были изготовлены при помощи анализа в соответствии с очень тщательными стандартами и успешно прошли стадии контроля качества.
Одно из наиболее важных применений титана и сплавов - в медицине и стоматологии. Он используется как имплантат, монитор сердечного ритма, замена тазобедренного или коленного суставов и протез.
Вестник Кавказа
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