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Иран стал страной-производителем титана

Иран стал страной-производителем титана

Иран вошел в список государств-производителей металлического титана, сообщает Организация по атомной энергии Ирана.
Отмечается, что первый контракт на продажу медицинских титановых стержней подписан с одной из компаний, производящих ортопедические имплантаты.

Также сообщается, что прототипы слитков медицинского титана были изготовлены при помощи анализа в соответствии с очень тщательными стандартами и успешно прошли стадии контроля качества.

Одно из наиболее важных применений титана и сплавов - в медицине и стоматологии. Он используется как имплантат, монитор сердечного ритма, замена тазобедренного или коленного суставов и протез.

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