В Дагестане прошел флешмоб "Паутина"

В Дагестанском молодежном центре прошел флешмоб «Паутина», посвященный празднованию годовщины Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи республикии.

Цель данного мероприятия – показать, что каждый причастен к борьбе с COVID-19. Участниками мероприятия стали волонтеры, оказывавшие помощь во время пандемии.

В ходе флешмоба они образовали большой круг, где каждый брал в руку клубок оранжевых нитей и передавал его любому другому участнику, при этом продолжая держать один конец нити в своих руках. Передавая клубок, участники произносили слово, которое лично них ассоциируется с акцией и добровольчеством. Уже спустя несколько секунд в центре круга образовалась "паутина", которая является символом причастности к акции #МыВместе.

В завершение флешмоба каждый отрезал себе по кусочку нити и повязал на запястье.