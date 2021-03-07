Президент Армении обсудил с республиканцами политический кризис

Президент Армен Саркисян провел переговоры с членом Республиканской партии Армении Ваграмом Багдасаряном. Инициатором переговоров стал глава государства.

"Собеседники обменялись мнениями об урегулировании сложившейся ситуации, путях смягчения напряженности, обусловленной последними событиями", - отмечается в пресс-релизе администрации президента Армении.

Республиканская партия является частью "Движения по спасению Родины" во главе с Вазгеном Манукяном. Они добиваются отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Политическая ситуация в Ереване обострилась после того, как Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна, заявив, что его правительство ведет страну к опасной черте. Пашинян расценил это как попытку госпереворота и попросил Саркисяна уволить главу ГШ Оника Гаспаряна. Президент дважды отказался подписать ходатайство. С того времени в столице проходят постоянные митинги сторонников и противников Пашиняна.