В Грузии началось шествие против нового премьер-министра после скандальной аудиозаписи

Оппозиционеры и активисты стартовали протестное шествие от здания грузинского парламента к резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Они добиваются отставки новоиспеченного премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Повод к протестам дала аудиозапись, которую представили в эфире оппозиционного телеканала "Пирвели". В ней якобы идет разговор между Гарибашвили, руководителем специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе и сыном основателя "Грузинской мечты" Беры Иванишвили о расправе над неугодными последнему комментаторами в соцсетях.

"Нашим основным требованием по-прежнему остается проведение досрочных выборов, но пока наше требование будет выполнено, мы требуем незамедлительной отставки премьер-министра страны, Ираклия Гарибашвили, который является одним из авторов этого ужаса и насилия", - передает слова одного из протестующих агентство "Спутник Грузия".

Ираклий Гарибашвили стал премьер-министром Грузии 23 февраля после того, как в отставку подал бывший глава кабмина Георгий Гахария. Последний сложил мандат 18 февраля из-за разногласий в правительстве относительно ареста депутата и лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

Мелия был арестован 17 февраля по обвинению в подготовке штурма парламента летом 2019 года. Тогда в Тбилиси прошли акции протеста из-за заседания Межпарламентской ассамблеи православия, во время которого депутат ГД Сергей Гаврилов сел на место председателя парламента.

Мелию освободили под залог, но 16 февраля парламент проголосовал за снятие с него депутатского иммунитета. Бывший премьер Гахария выступил против жестких мер и заключения оппозиционера под стражу.







