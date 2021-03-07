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В Беларуси опровергли сообщения о сбоях в работе АЭС

В Беларуси опровергли сообщения о сбоях в работе АЭС

Система охлаждения реактора первого энергоблока Белорусской атомной электростанции работает в штатном режиме. Информация о сбоях в функционировании БелАЭС не соответствует действительности, говорится в заявлении Министерства энергетики Беларуси.

"Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности. Система функционирует в штатном режиме", - отмечается в пресс-релизе. 

В министерстве энергетики уточнили, что на первом энергоблоке проводятся регламентные работы и испытания. Радиационный фон остается в норме.

 

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Вестник Кавказа

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