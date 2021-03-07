Детей-безбилетников запретили высаживать из транспорта в Москве

В Москве запретили высаживать детей без билета из общественного транспорта. Правило распространяется на детей до 16 лет и действует с 7 марта.

"Организатор перевозок" (государственное казенное учреждение - ИФ) уже подготовил все документы для принятия нового правила - сегодня оно полностью вступило в силу", - говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.