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Детей-безбилетников запретили высаживать из транспорта в Москве

Детей-безбилетников запретили высаживать из транспорта в Москве

В Москве запретили высаживать детей без билета из общественного транспорта. Правило распространяется на детей до 16 лет и действует с 7 марта. 

"Организатор перевозок" (государственное казенное учреждение - ИФ) уже подготовил все документы для принятия нового правила - сегодня оно полностью вступило в силу", - говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. 

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