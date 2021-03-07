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Лучшим студентом Китая стала уроженка Казахстана

Лучшим студентом Китая стала уроженка Казахстана

Гражданка Казахстана Жаннур Ниязбекова получила звание лучшей студентки Китая. Такую награду никогда не получал казахстанец, написала Жаннур Ниязбекова в соцсетях. 

"Когда я приехала в Китай впервые, один парень из Пакистана удостоился этого звания. Тогда я узнала, что из казахстанских студентов еще никто не получал такую премию, я подумала – через два года обязательно стану первой. Это победа всего казахского народа. Спасибо моей родной земле!" - отметила Ниязбекова.

Жаннур Ниязбекова родилась в 1990 году. Она обучается на докторантуре по специальности ветеринарной медицины в Северо-Западном университете сельского хозяйства и лесоводства . 

Три месяца назад она получила президентскую стипендию в Китае. Достижение столь почетных наград требует "большого труда", призналась Казахстана.  

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Вестник Кавказа

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