Саудовская коалиция перехватила 10 беспилотников, запущенных хуситами

Коалиция во главе с Саудовской Аравией в Йемене уничтожила 10 беспилотников, запущенных движением хуситов. Пять из БПЛА были выпущены в сторону Саудовской Аравии, передает Al Jazeera.

Коалиция не указала место, где были сбиты беспилотники, но заявила, что они нацеливались на «гражданские объекты». Ранее 6 февраля, саудовская коалиция сообщила о том, что за 24 часа она перехватила семь беспилотников, запущенных в направлении Хамис-Мушаита, и одного - в сторону Джазана. Оба города располагаются на юге Саудовской Аравии.

С недавних пор хуситы, которые с марта 2015 года сражаются с военной коалицией во главе с КСА, активизировали ракетные и беспилотные атаки на южные города КСА.