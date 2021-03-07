МИД Китая: Пекин и Москва борются с распространением политического вируса

Правительства России и Китая бок о бок работают в борьбе с поляризацией проблемы пандемии COVID-19 в мире, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Китай и Россия консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии", - сказал он на пресс-конференции во время сессий высшего законодательного и совещательного органов страны.

Китай вместе с Россией будет защищать авторитет ООН и нормы международного права, отметил министр:

"Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику. Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества. ... Китай и Россия будут совместно защищать авторитет ООН, отстаивать нормы международного права".