Прирост больных коронавирусом в России составил 0,25%

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за последние 24 часа выросло на 10 595 и составило в сумме 4 322 776. Прирост числа больных COVID-19 достиг 0,25%, сообщается в отчете федерального оперативного штаба по борьбе с ковидом.

Число выздоровевших от COVID-19 выросло на 11 576, составив в сумме 3 911 924 человека. Из общего числа заразившихся доля выписанных остается на уровне 90,5%.

В Москве количество заражений выросло на 1 534. Суммарно с начала пандемии этот показатель достиг 990 395 больных коронавирусом. За последние 24 часа от коронавируса умерли 47 человек. Всего в Москве зафиксировано 15 394 летальных исхода.