Театр Грибоедова в Тбилиси вновь откроется для зрителей

Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени Грибоедова распахнет свои двери 2 апреля. Свою работу после долгой паузы в связи с коронавирусом театр откроет премьерой комедии в одном действии "Иван Васильевич" по Михаилу Булгакову.

По словам режиссера-постановщика и автора музыкального оформления Ники Чикваидзе, комедия основана на фабуле всем известного произведения Марка Твена "Принц и нищий".

Напомним, что грузинский министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели 24 февраля объявил, что театры Грузии смогут начать проводить репетиции с 15 марта, а уже с 1 апреля полностью восстановить свою деятельность.