"Способны за короткое время добиться превосходства": Минобороны Германии обеспокоено мощью российской армии

В минобороны Германии полагают, что Россия нацелена на "дестабилизацию и ослабление НАТО". Немецкие военные предупреждают о нарастающей угрозе со стороны РФ и КНР из-за их новых военных возможностей, говорится во внутреннем документе оборонного ведомства, с которым ознакомилось издание Welt am Sonntag.

Особую обеспокоенность у Берлина вызывает интеграцию в ВС России "высокоточных, трудноперехватываемых, гиперзвуковых" ракет дальнего действия, а также огромные капиталовложения в сохранение потенциала ядерного ответного удара с моря" и в "приоритетную модернизацию ядерного потенциала".

Немецкое ведомство исходит из того, что в арсенале России есть 6375 ядерных боеголовок и 840 тысяч хорошо обученных и сверхмобильных военнослужащих.

"Обычные вооруженные силы России способны за короткое время на определенной территории добиться превосходства", - предупреждает минобороны ФРГ.

К слабым сторонам российской армии немецкие эксперты отнесли недостаточную военно-морскую мощь и дефицит ударных БПЛА. По оценкам Welt am Sonntag, для России армия - "инструмент политической власти", и Москва может при низких затратах генерировать "максимально возможную пользу".