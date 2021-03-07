UFC 259: Петра Яна дисквалифицировали за запрещенный удар

Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян лишился чемпионского пояса из-за запрещенного удара в поединке против Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259.

В четвертом раунде Ян провел удар коленом в голову, когда у Стерлинга было 3 точки опоры. Отмечается, что данный прием ему подсказали сделать секунданты.

Российскому бойцу было присуждено поражение, победителем боя был объявлен Стерлинг. Однако американский спортсмен отказался принимать пояс чемпиона.

На счету Яна теперь 15 побед и 2 поражения. Российский спортсмен больше не является чемпионом UFC.