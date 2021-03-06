Автобусы для садоводов в Краснодаре начнут ходить с 15 марта

В Краснодаре в середине марта возобновят работу сезонные маршруты.

Автобусы в сады будут ходить с 15 марта по 15 ноября. Среди маршрутов №177А "ул им Тюляева - 21 км Ростовского Шоссе", № 6 "Центральная аллея Славянского кладбища - ул Круговая".

Позже возобновит работу маршрут №160А "Бальнеолечебница - дачи "Дубки".

В этом году в пригородах Краснодара работают 32 автобусных маршрута, пишут "Кубанские новости".