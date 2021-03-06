В Ингушетии откроют фабрику по производству кожи из шкур

До конца 2022 года в Ингушетии заработает специальная фабрика по производству кожи из шкур крупного и мелкого рогатого скота, - сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Ингушетии.

"Министерством разработан инвестпроект по строительству фабрики по производству полуфабриката кожи из шкур крупного и мелкого рогатого скота, а также по обработке шерсти. Шкуры для производства будут закупаться на скотобойнях Ингушетии, Дагестана и Чечни - в этих регионах действуют как крупные отдельные скотобойни при действующих мясокомбинатах, так и мелкие частные", - цитирует сообщение "Это Кавказ".

Планируется, что основными закупщиками продукции фабрики станут региональные производители изделий из кожи и меха, в том числе обуви, а в перспективе поставки кожи и шкур будут налажены в другие регионы России и в страны СНГ.