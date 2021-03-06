Около 150 га леса восстановят в Кабардино-Балкарии за год

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют в нынешнем году увеличить объемы лесовосстановительных работ в рамках нацпроекта "Экология" на 50% - до 150 га, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В частности, искусственное лесовосстановление планируется на площади 93,12 га, на 50 га - дополнение лесных культур", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Планируется, что будут высажены в основном ценные породы деревьев - бук, дуб, клен и ясень.

Напомним, в минувшем 2020 году лесовосстановительные работы в КБР были проведены на площади в 100 га, - сообщили в Минприроды региона.