Почти 50 горнолыжных трасс и 20 "канаток" появится на "Архызе" до 2025 года

Еще 19 канатных дорог и 47 горнолыжных трасс будут построены до 2025 года на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, рассказали в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

"До 2025 года АО "Курорты Северного Кавказа" на территории ВТРК "Архыз" планируется расширение существующих зон катания и развитие туристической деревни Дукка путем строительства объектов горнолыжной инфраструктуры", - цитирует сообщение ТАСС.

На текущий год запланировано строительство двух "канаток" протяженностью 3,9 км и пропускной способностью 3,7 тыс человек в час, будут созданы две горнолыжные трассы протяженностью 2,1 км на сумму 3,4 млрд рублей.

На следующем этапе, с 2021-го по 2023 год, на "Архызе" появится шесть канатных дорог, протяженность которых составит 6,5 км, пропускная способность - 12 тыс человек в час, а также 17 горнолыжных трасс протяженностью 19,5 км, на общую сумму 9,6 млрд рублей.

Наконец, с 2023-го по 2025 год планируется построить еще 11 канатных дорог (протяженность 13,4 км, пропускная способность - 28,2 тыс человек в час) и 28 горнолыжных трасс (30,9 км) на общую сумму 15,6 млрд рублей.