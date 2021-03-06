В Европарламенте задумали использовать "Северный поток - 2" против России

Лидер ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Манфред Вебер считает, что "Северный поток-2" нужно использовать в качестве политического инструмента против Москвы. Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel.

"Поскольку остановки строительства сейчас с правительством Германии не добиться, Евросоюз должен использовать трубопровод как рычаг во внешней политике", - приводит слова Вебера издание.

Вебер уже неоднократно говорил о том, что проект создается не в рамках европейских интересов. "Он стабилизирует с экономической точки зрения систему Владимира Путина, которая в значительной степени действует против Евросоюза ", - подчеркивал политик.

Лидер ЕНП также призвал Евросоюз действовать более уверенно во внешней политике, а также не быть наивными в отношениях с Москвой.