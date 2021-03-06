Европа торопится с вакцинацией, чтобы спасти летний сезон

Европа торопиться с вакцинацией, в противном случае ЕС ждет еще один сезон отпусков, омраченный ограничениями на поездки, карантинными правилами и закрытой индустрией досуга, предполагает BBC. Через несколько недель станет понятно, какого исхода ожидать, но политические решения, которые повлияют на результат, уже принимаются. Вопрос заключается в том, согласятся ли государства-члены ЕС на то, чтобы решения принимала Европейская комиссия в Брюсселе, которая провалила программу закупок вакцин, или же они возьмут дело в свои руки.

Греция, например, уже заключила соглашение о приеме израильских туристов, у которых есть паспорта вакцинации. Кипр заявил, что будет приветствовать британских туристов с 1 мая, если они получили две дозы любой вакцины, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Генеральный директор Ассоциации отелей Кипра Филокипрос Руссонидес сказал BBC: ”Мы очень рады такому решению. Теперь планировать рейсы будет куда проще и эффективнее. Кипр традиционно популярное место для британских туристов”.

На кону рабочие места в сфере туризма

На карту поставлен не только вопрос о том, смогут ли богатые северные европейцы насладиться пивом или мороженым на пляже. Туризм - крупный бизнес, обеспечивающий 27 млн рабочих мест в Европе и генерирующий около 10% ВВП ЕС, если учитывать другие сектора, зависящие от него. Экономики таких стран, как Греция, Испания и Италия, не смогут восстановиться, пока туристическая индустрия не будет открыта.

ВВП Балеарских островов, включая Майорку, в прошлом году упал на 27%. Если второй летний сезон будет упущен из-за Covid-19, последствия окажутся катастрофическими. Представитель туристической отрасли на Майорке назвал ситуацию ”неустойчивой” и добавил, если туристам не разрешат вернуться, многие местные предприятия перестанут функционировать. Успешность летнего сезона зависит от решения двух общеевропейских проблем: вакцинации и согласования правил о том, следует ли связывать право на поездку с прививочным статусом. Главный экономист Банка Испании Оскар Арсе заявил испанской газете El País: ”Если в июне уровень вакцинации будет высоким, мы спасем туристический сезон. Но если вакцинация будет продолжаться до конца лета, экономика серьезно пострадает. Впереди три месяца жесткой неопределенности, и очень многое поставлено на карту”.

Медленное внедрение вакцины

Служба новостей Politico на этой неделе представила модель, согласно которой, Бельгия не достигнет порога защиты 70% своего населения до июля 2023 года, если вакцинация будет продолжаться с нынешней скоростью. Дата, рассчитанная для Германии, - сентябрь 2022 года. Если верить таким прогнозам, ближайшие отпуска могут случиться не в июле-августе, а через год или даже два.

Теперь, конечно, правительства Бельгии и Германии, а также Европейская комиссия, утверждают, что вакцинация будет ускоряться по мере увеличения поставок и утверждения новых препаратов. И это вполне возможно.

Но согласно имеющимся данным, до сих пор программа вакцинации в ЕС ничто иное как катастрофа. На сегодня вакцинировано менее 10% населения ЕС, в Великобритании - 31% и в Израиле - 52%.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ”успехи блока в вакцинации не так хороши, как хотелось бы”. Министр финансов Германии Олаф Шольц сказал, что усилия ЕС обернулись полнейшим кошмаром, причем он использовал более грубое слово, чем ”кошмар”.

Медленное внедрение вакцины скомпрометировало Европейскую комиссию, которая взяла на себя всю ответственность и в итоге отстала от таких стран, как, например, США и Израиль. Комиссия не может допустить вторую ошибку, на этот раз с паспортами вакцинации, но пока что обнадеживающих сигналов мало.

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила завершить техническую работу по вопросу, какую информацию должен содержать паспорт и как ее собирать и хранить, за три месяца. Но проблемы с паспортами вакцинации скорее политические и этические, чем технические. Меркель заявила, что ЕС не намерен разрешать путешествовать только людям с паспортами вакцинации, добавив, что ”по этому поводу еще не принято абсолютно никаких политических решений”.

Опасность дискриминации

Некоторые страны, включая Францию, где до 40% взрослых могут отказаться от вакцинации, не хотят, чтобы у тех, кто сделал прививку было преимущество по сравнению с остальными. Испания, отчаявшаяся возобновить развитие туризма, уже заявила, что не будет ограничивать право въезда для путешественников, которые не были вакцинированы. Но если канцлер Меркель права и свобода передвижения должна быть доступна не только тем гражданам, у которых есть паспорт вакцинации, то путешественники могут посчитать, что он и не нужен. Европе предстоят серьезные политические решения, ведь свобода передвижения является одним из основополагающих принципов блока. Времени на принятие решений, которые могут спасти грядущий летний сезон остается все меньше.