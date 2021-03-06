"Алания" обыграла "Иртыш"

Владикавказская "Алания" обыграла омский "Иртыш" со счетом 1:0 во встрече 28-го тура первенства ФНЛ.

Встреча прошла при пустых трибунах из-за дисквалификации стадиона после инцидента на матче "Алания" – "Томь". Единственный гол был забит в первом тайме. Полузащитник владикавказцев Давид Кобесов успешно реализовал пенальти.

Благодаря этой победе Алания расположилась на 5-й строчке турнирной таблицы и сократила отставание от идущего четвертым московского "Торпедо".