Снижение суточного прироста новых случаев коронавируса отметили в Ингушетии
В Ингушетии заявили о снижении суточного прироста новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки COVID-10 обнаружен у 11 человек, всего заразилось 14 829.
На 6 марта в регионе проведено 233 509 исследований на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.
14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.
Всего умерло 174 человека, выздоровело — 13088.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 24.
Госпитализировано — 100, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 35.
183 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются врачами на дому.
Вестник Кавказа
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