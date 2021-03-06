Снижение суточного прироста новых случаев коронавируса отметили в Ингушетии

В Ингушетии заявили о снижении суточного прироста новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки COVID-10 обнаружен у 11 человек, всего заразилось 14 829.

На 6 марта в регионе проведено 233 509 исследований на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.

14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Всего умерло 174 человека, выздоровело — 13088.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 24.

Госпитализировано — 100, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 35.

183 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются врачами на дому.