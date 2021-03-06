Волонтеры Дагестана подарили женщинам более 4 тыс цветов

Дагестанские волонтеры раздали женщинам цветы в канун Международного женского дня. К акции присоединились все муниципалитеты республики, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи региона.

Тюльпаны от волонтеров акции "МыВместе" получили женщины-ветераны Великой Отечественной войны, врачи, учителя, матери Героев России, женщины-служащие Каспийской флотилии и правоохранительных органов. Всего было роздано более 4 тыс цветов.

В акции участвовал и глава молодежного ведомства Камил Саидов. Вместе с замруководителя комитета по женскому предпринимательству "Опора России" Сафижат Магомедрасуловой он поздравил с праздником мать кавалера ордена Мужества Марата Молчанова Наталью Молчанову и его сестру Эйдану.