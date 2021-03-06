В Киргизии взлетели цены на топливо и продукты

Повышение цен на топливо и продукты питания стало причиной серьезного беспокойства киргизских властей в преддверии активного политического сезона, пишет Eurasianet. 2 марта новое правительство запретило экспорт топлива за пределы Евразийского экономического союза, сославшись на необходимость стабилизации цен на внутреннем рынке, которые заметно выросли с начала года и станут еще выше в ближайшие недели.

Новые цены на топливо - один из факторов, повышающих стоимость продуктов питания, которые значительно подорожали на фоне сильного падения доходов во время пандемии коронавируса. Киргизия практически полностью зависит от очищенного топлива, импортируемого из России. Оптовые цены на нефтеперерабатывающих заводах в прошлом году неуклонно росли, несмотря на резкое падение мировых цен на нефть. Более резкое повышение цен в этом году привело к подорожанию литра топлива на 5 сомов или 14% по сравнению с ценами на автозаправочных станциях в начале года. Ассоциация нефтетрейдеров 1 марта заявила, что ожидает увеличения стоимости литра бензина еще на 8 сомов до конца месяца. Дистрибьюторы топлива согласились снизить прибыль, чтобы удерживать цены на заправках в этих пределах.

Новый запрет на экспорт топлива вряд ли сильно изменит ситуацию, даже если он будет строго соблюдаться, поскольку в Киргизии нет больших запасов. Местные компании, занимающиеся продажей нефти, некоторые из которых тесно связаны с правительством и парламентом, традиционно увеличивали свои доходы за счет реэкспорта небольшого количества российского топлива в Таджикистан.

Непрозрачная бизнес-схема не одобряется Россией, чьи беспошлинные продажи в Киргизии предназначены для местного потребления. Несколько киргизских нефтеперерабатывающих заводов, известных своими небольшими объемами и низким качеством продукции, также производят топливо, которое идет на экспорт, хотя подробностей о том, сколько и куда топлива отправляется, доподлинно неизвестно.

Попытки остановить безудержный рост стоимости продуктов питания вряд ли увенчаются успехом. В прошлом месяце министерство экономики заявило, что рассматривает возможность контроля над ценами на отдельные продукты, например, подсолнечное масло и сахар, которые за год выросли на 62% и 46% соответственно.

В период пандемии киргизская валюта потеряла почти четверть своей стоимости, хотя до этого на протяжении четырех лет оставалась одной из самых стабильных среди стран бывшего СССР. Для сравнения, обесценивание валюты в России и Казахстане - важных источниках продовольствия для Киргизии - было незначительным.

Невысокие урожаи в этих странах оказали дополнительное давление на стоимость продуктов питания, как и связанные с пандемией задержки на национальных границах. Скачок цен на топливо и дополнительные расходы на транспортировку завершают "идеальный шторм". Стоимость некоторых товаров в реальном выражении становится все выше.

Ориентируясь на Москву, Нур-Султан и Минск, киргизское издание ”Кактус Медиа” выяснило, что цена выше всего в Бишкеке. Правда, молоко продается в столице Киргизии, дешевле, чем в Москве, но дороже, чем в столицах Казахстана и Белоруссии, где средний доход более чем вдвое выше.

Исследование продуктовой корзины, проведенное местным новостным веб-сайтом 24.kg, показало, что стоимость указанной корзины в местной валюте выросла на 9,6% в течение первых двух месяцев текущего года, при этом сом упал на 2,6% по отношению к доллару за тот же период.

Стоимость корзины в сомах в годовом исчислении, рассчитанная на основе цен в супермаркетах Бишкека, выросла на 17,8%.

Все это вызывает тревогу у президента Садыра Жапарова, администрация которого нуждается в хороших новостях в преддверии референдума по конституции в апреле и парламентских выборов осенью.