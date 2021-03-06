Виолончелист из Азербайджана вошел в тридцатку лучших музыкантов мира

Азербайджанский виолончелист-виртуоз Джамал Алиев вошел в рейтинг 30 самых лучших музыкантов мира в возрасте до 30 лет.

Список музыкантов, исполняющих классическую музыку на различных инструментах, составлен в рамках проекта британской музыкальной радиостанции Classic FM и известного британского виолончелиста Джулиана Ллойда Уэббера, сообщает Trend.

Стоит отметить, что Джамал с 13 лет живет и учится в Лондоне. В своих интервью он всегда отзывался об Азербайджане с большой любовью: "Азербайджан - моя Родина, и где бы я ни жил, город Баку навсегда останется для меня самым родным местом на Земле".

Алиев выступал с сольными концертами в Великобритании, Франции, Турции, Швейцарии, Китае и ряде других стран. Он также принимал участие в различных фестивалях, а его выступления проходили в престижных концертных залах в сопровождении известных оркестров.