Медведев поднимется на вторую строчку рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев займет второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Медведев станет первым с июля 2005 года теннисистом в первой двойке рейтинга, который не входит в так называемую большую четверку, состоящую из серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея.

В 2021 году Медведев стал финалистом Открытого чемпионата Австралии. В конце прошлого сезона Медведев победил на итоговом турнире ATP. В общей сложности на счету 25-летнего Медведева девять побед на турнирах ATP.