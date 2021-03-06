Али Хаменеи получил письмо от Путина

Посол России в Иране Леван Джагарян передал послание президента России Владимира Путина, духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России Максим Суслов.

"Посол России был приглашен к советнику духовного лидера по международным делам. В ходе встречи, которая прошла сегодня, он передал послание президента России для духовного лидера Ирана", - приводит слова Суслова ТАСС.

Дипломат отметил, что послание посвящено международным проблемам, а также укреплению двусторонних отношений.