Мадуро привился российским "Спутником V"

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес сделали прививки от COVID-19 российской вакциной "Спутник V", следует из трансляции в Twitter президента.

"Как я и обещал народу, я исполняю обещание. Моя первая доза, я вакцинировался", - сказал Мадуро.

Ранее президент сообщал, что будет вакцинироваться российским препаратом. "Спутником V" в настоящее время прививаются венесуэльские медики.

Мадуро в заключении поблагодарил на русском, добавив "Спасибо".