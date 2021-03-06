Сеть 5G появится в Нур-Султане

Вице-министр цифрового развития Казахстана Асхат Оразбек рассказал о переходе к сетям 5G, сообщает сайт премьер-министра республики.

Оразбек заявил о готовности операторов сотовой связи к этому. По его словам, пилотный запуск сети состоится в Нур-Султане в этом году.

"К концу 2022 года сеть 5G планируем запустить в городах республиканского значения. К 2025 году планируем охватить все областные центры в том числе", - заявил вице-министр.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщал, что сеть 5G появится в течение 5 лет в крупных городах Казахстана.