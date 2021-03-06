Власти России пообещали не повышать пенсионный возраст

Правительство России опровергло заявления о возможном повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин заявил о том, что после выборов Государственную думу, которые пройдут в сентябре, россиян может ждать новое повышение пенсионного возраста.

В правительстве отметили, что по данному вопросу рабочая группа отсутствует.

Новость о возможном повышении пенсионного возраста опроверг и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, данная информация является ошибочной, передает "Интерфакс".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также дал комментарий по поводу возможного повышения пенсионного возраста в стране.

"Этой темы у нас в повестке нет. Вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается", - сказал Володин, добавив, что на недавней встрече с Владимиром Путиным обсуждались меры поддержки пенсионеров.

Володин в свою очередь добавил, что выборы не должны стать поводом для безосновательных заявлений. "Не надо в своем стремлении к власти придумывать проблемы, пугая ими людей, особенно старшего возраста. Тем более это недопустимо для депутатов, на которых лежит особая ответственность", - подчеркнул Володин.

Помимо этого, свою оценку выразил и заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По словам парламентария, неподтвержденная информация, скорее всего, связана с приближением предвыборной кампании.