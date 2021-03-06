Как изменится "Адлер-Арена" после реконструкции

Конькобежный центр "Адлер-Арена" в Сочи ждет реконструкция.

"После реконструкции здесь разместится крытый 400-метровый легкоатлетический стадион, который станет третьим в России легкоатлетическим стадионом под крышей. В центральном спортивном ядре будет размещаться порядка 25 площадок для летних игровых видов спорта", -поделился с ТАСС заместитель руководителя Фонда "Талант и успех" по направлению "Спорт" Дмитрий Савин.

Также в центре появится лаборатория научно-технологического университета "Сириус", в ней будут определять, к какому виду спорта предрасположена молодежь.

Пропускная способность "Адлер-Арены" составит более 1 тыс спортсменов в день. В центре можно будет заниматься баскетболом, волейболом, гандболом, гимнастикой, стрельбой, теннисом, мини-футболом, скалолазанием, батутом.