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Еще 149 человек вылечились от коронавируса в Азербайджане

Еще 149 человек вылечились от коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки 149 человек вылечились от коронавируса, выявлено 353 новых случая заражения, скончались три пациента. Такие данные приводит оперативный штаб при кабинете министров.

В целом с начала пандемии выявлено 236  365 случаев заражения коронавирусом, 229 591 пациент вылечился, 3 238 - скончались.

За последние 24 часа было проведено 9 436 тестов, в целом за все время пандемии - 2 645 206.

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