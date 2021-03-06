Еще 149 человек вылечились от коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки 149 человек вылечились от коронавируса, выявлено 353 новых случая заражения, скончались три пациента. Такие данные приводит оперативный штаб при кабинете министров.

В целом с начала пандемии выявлено 236 365 случаев заражения коронавирусом, 229 591 пациент вылечился, 3 238 - скончались.

За последние 24 часа было проведено 9 436 тестов, в целом за все время пандемии - 2 645 206.