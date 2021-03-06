Россияне могут оказаться в Грузии через Азербайджан
Граждане России могут совершать поездки в Грузию через другие страны с 6 марта, об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.
Отмечается, что из-за закрытия прямых рейсов россияне могут прилетать в Грузию из стран, имеющих с ней прямые полеты.
В ведомстве сообщили, что в число этих стран также входят Азербайджан и Турция.
Стоит добавить, что россияне могут вылететь прямо в Баку, а затем прибыть в Грузию рейсом Баку-Тбилиси.
Вестник Кавказа
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