Россияне могут оказаться в Грузии через Азербайджан

Граждане России могут совершать поездки в Грузию через другие страны с 6 марта, об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

Отмечается, что из-за закрытия прямых рейсов россияне могут прилетать в Грузию из стран, имеющих с ней прямые полеты.

В ведомстве сообщили, что в число этих стран также входят Азербайджан и Турция.

Стоит добавить, что россияне могут вылететь прямо в Баку, а затем прибыть в Грузию рейсом Баку-Тбилиси.