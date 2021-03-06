В результате падения стены в Кисловодске погиб один человек

Часть стены обрушилась на территории закрытого на ремонт санатория в Кисловодске. При разборе завалов обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"В 12:45 поступила информация об обрушении фрагмента стены на улице Реброва, 15, в здании санатория "Кисловодск", находящееся на реконструкции. При разборе завалов обнаружен труп мужчины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели и кинологи.