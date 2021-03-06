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Президент Армении намерен встретиться с оппозицией

Президент Армении намерен встретиться с оппозицией

Член объединенной армянской оппозиции Ишхан Сагателян сообщил о возможной встрече президента страны Армен Саркисян с оппозиционерами 7 марта.

"Нас проинформировали, что президент запросил очередную встречу с руководителями движения", - приводит слова Сагателяна РИА Новости.

Он подчеркнул, что в ходе предыдущей встречи оппозиция получила заверения, что вопрос отставки главы Генштаба Армении будет направлен в Конституционный суд. "Президент обязан обратиться в Конституционный суд, в противном случае он понесет личную ответственность за ситуацию в стране и дальнейшие последствия", - сказал Сагателян.

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