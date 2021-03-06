Манукян не примет участия в парламентских выборах, если их организует Пашинян

Лидер объединенной армянской оппозиции Вазген Манукян заявил, что не будет принимать участие в парламентских выборах, если их организует премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он настаивает на том, что Пашинян должен уйти в отставку, а сам Манукян должен стать премьером и через год сам организовать выборы в парламент.

Помимо этого, лидер оппозиции призвал армию не подчиняться властям.