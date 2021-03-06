Далай-лама привился от COVID-19

Далай-лама XIV вакцинировался от коронавирусной инфекции в индийском городе Дхарамсала. Об этом сообщает пресс-служба буддийского духовного лидера.

Отмечается, что ему сделали прививку утром в госпитале Зонал. После вакцинации Далай-лама находился под наблюдением врачей час.

Сам духовный лидер тибетского буддизма также призвал граждан привиться, а также отметил важность вакцинации.

При этом не сообщается, какой именно препарат использовал Далай-лама при вакцинации.