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Заслуженный артист Азербайджана исполнит "Джаз для любимых" в Санкт-Петербурге

Заслуженный артист Азербайджана исполнит &quot;Джаз для любимых&quot; в Санкт-Петербурге

Заслуженный артист Азербайджана Гасан Багиров в воскресенье 7 марта выступит с концертом "Джаз для любимых" в Санкт-Петербургской государственной филармонии джазовой музыки, об этом говорится на сайте учреждения.

Он исполнит любимую всеми классику джаза в авторских аранжировках, представит малоизвестные в России джазовые стандарты. Кроме того, в программу концерта войдут популярные мелодии мировой музыки, которые Багиров сыграет в джазовых стилях.

Напомним, Гасан Багиров - один из наиболее ярких инструменталистов в Северной столице России, изысканный мелодист. Прекрасно владеет несколькими джазовыми стилями, а также виртуозно исполняет фламенко.

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Вестник Кавказа

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