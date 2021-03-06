В Грузии появится еще один заповедник

Сеть охраняемых территорий Грузии расширится. Новый законопроект "О внесении изменений в закон Грузии о статусе особо охраняемых природных территорий" сегодня обсудили в парламенте страны.

Статус заповедника присвоят горному хребту Цив-Гомбори, который расположен в восточной Грузии. На южной стороне хребта уже находится природный заповедник Мариамджвари, сообщает "Спутник-Грузия".

На территории заказника имеются редкие породы деревьев и животные, которые находятся в Красном списке Грузии. В окрестностях "Старой скалы" расположена нетронутая дубовая роща с подлеском. Площадь заповедника составит около шести тыс га.

Стоит добавить, что законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года.