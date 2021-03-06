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"Ахмат" проиграл ЦСКА в Москве

&quot;Ахмат&quot; проиграл ЦСКА в Москве

Грозненский "Ахмат" проиграл ЦСКА в рамках 21-го тура первенства Российской футбольной премьер-лиги со счетом 0:2. Матч прошел в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена.

В составе хозяев отличились Саломон Рондон, для которого этот гол стал дебютным в нынешнем сезоне, а также Никола Влашич.

Благодаря этой победе ЦСКА временно расположился на 2-й строчке, набрав 40 очков. "Ахмат" остался на 11-м месте в турнирной таблице.

Стоит добавить, что подопечные Андрея Талалаева не побеждают в чемпионате России семь матчей подряд.

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Вестник Кавказа

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