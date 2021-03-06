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В Ереване проходит очередной митинг оппозиции

В Ереване проходит очередной митинг оппозиции

У здания парламента Армении в Ереване собралось около двух тыс человек, оппозиция проводит митинг, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает ТАСС.

На этот раз к акции присоединились отставные военные, несколько сотен человек, они хотят поддержать главы Генштаба Оника Гаспаряна.

К зданию парламента стянуты крупные силы полиции, но большинство правоохранителей без оружия и защитной экипировки.

Митингующие военные намерены дойти до резиденции президента Армении Армена Саркисяна, она расположена недалеко от парламента.

В палаточном городке на площади прибыло, установлены несколько новых палаток.

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