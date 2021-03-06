МИД РФ ответил Берлину на озвученные претензии

МИД России сообщает, что с 27 февраля по 3 марта координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азии и странами "Восточного партнерства", депутат Бундестага Йохан Заатхоф посещал Москву и Санкт-Петербург для участия в переговорах о двусторонних отношениях РФ и Германии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Заатхоф в ходе визита провел встречи с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым и руководителем депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ в Госдуме Павлом Завальным. Также в МИД России прошла беседа со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

"Предметом обсуждения стал широкий спектр вопросов, касающихся развития российско-германских общественно-политических связей", - пояснила Захарова.

Стороны обсудили предстоящий форум "Петербургский диалог", а также культурно-гуманитарное сотрудничество и в 2020-2021 годах Года Германии в России.

"Отмечаем, что Заатхоф в ходе контактов не преминул озвучить господствующие в данный момент в ФРГ установки на российском направлении, заключающиеся в стремлении предъявить нашей стране набор дежурных претензий по проблемным сюжетам двусторонних отношений, и поделиться германскими "озабоченностями" судьбой гражданского общества в России. С российской стороны были даны развернутые и исчерпывающие разъяснения", - заключила представитель МИД.